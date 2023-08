Niet enkel de scholen starten op 1 september opnieuw, ook een groot deel van de bedrijven en werknemers schakelt de vakantiemodus uit, om er opnieuw met volle kracht in te vliegen. Maar pak het toch maar voorzichtig aan, waarschuwen onderzoekers van de Antwerp Management School. Want uit hun bevragingen blijkt dat meer dan de helft van de werknemers de druk op het werk als té hoog ervaart. En die hoge werkdruk is ook de belangrijkste oorzaak van stressgerelateerd ziekteverzuim.