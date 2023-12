“Een transitie weg van fossiele brandstoffen”. Daartoe wordt opgeroepen in de slottekst van de klimaatconferentie in Dubai, waarover zo’n 200 landen het eens zijn. Volgens sommigen is het akkoord historisch: er ligt een stevig actieplan op tafel om de opwarming van de aarde onder controle te houden. Toch is van een uitstap uit fossiele brandstoffen geen sprake. En ook op een aantal andere punten blijft de tekst vrijblijvend.