De 22 speelgoedwinkels van Maxi Toys in ons land, zullen voortaan verder gaan onder de naam King Jouet. Ze krijgen ook een groter assortiment en een nieuwe, meer hedendaagse aankleding. Alles samen pompt het Franse familiebedrijf King Jouet om en bij de 10 miljoen euro in z’n Belgische filialen. Die gaan zo helemaal op in een speelgoedketen die actief is in 4 landen.