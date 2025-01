BEKIJK – Kamercommissie buigt zich over betere bescherming kleine aandeelhouder: ‘Ruimer mandaat voor FSMA’

De Kamercommissie Financiën buigt zich over een betere bescherming van de kleine aandeelhouder en een versterking van de Belgische kapitaalmarkt. Kris Vansanten, managing partner van Quenteus Group en boegbeeld van de gedupeerde minderheidsaandeelhouders bij Nyrstar, was dinsdag een van de sprekers tijdens de bijeenkomst van de Commissie Financiën. In onze studio licht hij toe wat er op tafel lag.