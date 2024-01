Op een ondernemingsraad heeft de directie van doe-het-zelfketen Brico de vakbonden proberen gerust te stellen. Brico staat al meer dan tien jaar te koop en een verkoop staat niet op de agenda, kregen ze te horen. Vanmorgen berichtte de krant De Tijd dat de eigenaars van het Nederlandse Maxeda, dat Brico onder zijn dak heeft, overwegen om het bedrijf of onderdelen ervan van de hand te doen. Brico is de marktleider in ons land.