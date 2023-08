De Vlaamse Landmaatschappij pakte vandaag uit met een proefproject in Antwerpen: samen met een startende bioboer werkt het aan een ‘klimaatboerderij’, een korteketen-project. Natuurherstel en landbouw moeten er hand in hand gaan. Lien Vrijders, een in klimaatverandering gespecialiseerde biologe, kwam als beste uit de projectoproep, met wat zij haar grassroots-concept noemt.