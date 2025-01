De inflatie in de eurozone is opgelopen van 2,2 procent in november tot 2,4 in december. Dat komt niet onverwacht. Het is een gevolg van de stijgende gas- en olieprijzen. De inflatie in de eurozone is nu voor de derde maand op rij gestegen. Maar de markten gaan ervan uit dat de Europese Centrale Bank gewoon doorgaat met de rente te verlagen, geleidelijk aan. Zij het wat minder ver dan ze tot voor kort hadden verwacht.