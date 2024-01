Ineos heeft vanochtend de bouw van zijn ethaankraker in de Antwerpse haven hervat. Gisteravond kreeg het project een nieuwe voorwaardelijke vergunning van Vlaams minister van Omgeving Demir. Ineos had al eens een vergunning gekregen. Maar die werd vernietigd omdat onduidelijk was hoe groot de impact van de ethaankraker op het milieu zou zijn. Milieuactivisten zijn niet blij met de nieuwe vergunning en overwegen in beroep te gaan.