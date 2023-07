Momenteel volgen 75 Oekraïense vluchtelingen een taalbad Nederlands, met de bedoeling een job te vinden in de industrie. De sectorfederaties voeding, hout, textiel en kunststoffen/chemie hebben daarvoor de handen in elkaar geslagen, in het project Matching Talent. Ze geven de hele zomer lang cursussen in Antwerpen, Gent en Kortrijk.