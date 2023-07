Gaan groenten en fruit de komende maanden nóg duurder worden? De enorme hitte en droogte waar Zuid-Europa mee kampt weegt er op de landbouwproductie. Maar van tekorten die tot zogenaamde ‘heatflation’ zouden leiden is géén sprake. Dat blijkt uit een onderzoek in ons magazine Trends van deze week. Al bij al houdt de landbouwproductie in Europa goed stand.