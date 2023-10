IJsblokkenfabrikant Icefactory Europe, de marktleider in de productie voor ijsblokjes in de Benelux, is verhuisd naar de voormalige site van IJsboerke. Het gebouw in het Antwerpse Beerse geeft plaats om de komende jaren volop te kunnen doorgroeien. Icefactory Europe investeert zo’n 12 miljoen euro in de nieuwe productiesite.