In de haven van Antwerpen kunnen zeeschepen bij het manoeuvreren voortaan geholpen worden door een sleepboot op waterstof. Een wereldprimeur voor Port of Antwerp-Bruges. De boot werd met een dieselmotor gebouwd in Spanje en kreeg daarna een dual fuelmotor van BeHydro, de joint-venture van de Gentse motorenbouwer ABC en CMB.Tech, de cleantechdivisie van de Antwerpse rederij CMB. De sleepboot heeft dus wel nog diesel nodig. Maar veel minder. Waardoor hij ook veel minder uitstoot.