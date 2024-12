BEKIJK – Grote bedrijven vanaf nu verplicht om te rapporteren over duurzaamheid

Vanaf 1 januari moeten een heel aantal grote bedrijven in ons land, een 50.000-tal in totaal, verplicht over hun duurzaamheidsbeleid moeten rapporteren aan de overheid. Dat rapport informeert over de CO2-uitstoot maar ook over -bijvoorbeeld- de doorgroeikansen voor het personeel. De verplichting geldt voor zowat 5 op de 100 Belgische bedrijven, maar heeft ook gevolgen voor de andere 95, KMO’s die vaak toeleverancier zijn. Ook zij zullen dan over hun duurzaamheid moeten rapporteren aan hun klanten. Maar die, vaak bijkomende last, kan ook weer snel worden omgebogen naar een opportuniteit, stellen adviseurs.