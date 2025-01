BEKIJK – Groei Europese economie valt stil: studiogesprek met ING-hoofdeconoom Peter Vanden Houte

De ECB verlaagt de rente in de eurozone opnieuw, terwijl de Federal Reserve (Fed) een rentepauze inlast. De Amerikaanse economie groeit dan ook stevig door, terwijl die van de eurozone stagneert. Dat is grotendeels te wijten aan een krimp van twee grootste Europese economieën, met name de Duitse en – verrassender – de Franse. Over die verschillende groeicijfers en wat daarvan te denken, praten we in de studio met de hoofdeconoom van ING België, Peter Vanden Houte.