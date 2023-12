Ons land is een van de eerste landen die de wereldwijde minimumbelasting voor multionationals verankert in zijn nationale wetgeving. En die minimumbelasting is echt wel een fiscale omwenteling, zeggen experts. Bedrijven die ze bij ons het hardste zullen voelen zijn vooral die bedrijven die veel innoveren. Want die genieten in ons land een erg gulle innovatieaftrek.