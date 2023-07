BEKIJK – Gentse TechWolf genomineerd voor startersprijs van Flanders Investment & Trade

Vandaag krijgt u een portret van de derde genomineerde voor de Starter of the Year-award van Flanders Investment & Trade. Een prijs waarmee het agentschap een exportgericht jong bedrijf wil bekronen. De derde kanshebber is het Gentse TechWolf, dat met artificiële intelligentie bedrijven helpt om de skills van hun medewerkers gedetailleerd in kaart te brengen. Zeker met de krapte op de arbeidsmarkt zien steeds meer bedrijven daar het nut van in. Bij de klanten van de start-up grote namen als HSBC, ING, Booking.com en Ericsson.