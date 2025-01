Bij Galapagos in Mechelen verdwijnen twee op de drie banen. Alle labo’s dreigen er te verdwijnen. Daarmee is de site het grootste slachtoffer van de herstructurering die het biofarmabedrijf doorvoert en die 300 banen kost in Europa. Daarbij splitst het zichzelf op. Het “oude” Galapagos zal zich alleen nog concentreren op zijn celtherapie tegen kanker. Een nieuw bedrijf dat bijna 2,5 miljard cash meekrijgt gaat samen met de Amerikaanse farmareus Gilead op overnamejacht.