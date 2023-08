In Franstalig België zijn vandaag zo’n 900.000 leerlingen weer naar school gegaan, na de eerste ingekorte zomervakantie. Die duurt in het Franstalige onderwijs nu nog maar zeven weken, in plaats van negen. De vele hervormingen veroorzaken echter wrevel in de Franstalige onderwijswereld. Zo ligt de evaluatie van leraren erg gevoelig. Twee vakbonden hebben daarom een stakingsaanzegging ingediend.