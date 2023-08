We konden een van de franchisenemers van de 15 Delhaize-winkels voor onze camera halen. Hij en zijn echtgenote runnen momenteel al een Proxy Delhaize, de kleinere winkelformule, in Denderleeuw. En in het najaar nemen ze er in die gemeente ook de grote Delhaize bij. Ze zijn ervan overtuigd dat ze die rendabel kunnen uitbaten met de voorwaarden die Delhaize hen oplegt.