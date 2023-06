Fluvius, dat in Vlaanderen de nutsleidingen in de straat aanlegt en beheert, ziet de druk op het middenspanningsnet toenemen. Omdat er veel meer aanvragen komen voor windmolens dan een jaar geleden voorspeld, omdat bedrijven óók sterker blijken te investeren in zonnepanelen, en omdat de e-truck het pleit lijkt te gaan winnen voor zwaar vrachtvervoer. Om het stroomnet te kunnen versterken zoekt Fluvius liefst 300 nieuwe medewerkers.