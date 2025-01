BEKIJK – Fedustria-CEO Karla Basselier over textielbeurs Heimtextil in Frankfurt: ‘Belgische exposanten voorzichtig positief na twee moeilijke jaren’

Op de toonaangevende internationale textielbeurs Heimtextil in Frankfurt hebben exposanten uit zestien landen vier dagen lang hun nieuwste collecties textiel en tapijten kunnen presenteren aan een wereldwijd publiek. De Belgische aanwezigheid was dit jaar bijzonder opvallend met een speciale ‘Belgian zone’, waar meer dan dertig Belgische bedrijven samen een stand deelden. Met studiogast Karla Basselier, CEO van sectorfederatie Fedustria, maken we de balans op van de textielbeurs en belichten we de positie van ons land op de wereldwijde textielmarkt.