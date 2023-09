BEKIJK – Federale overheid versnelt uitrol e-facturatie

Vanaf maart volgend jaar zullen bedrijven die een factuur sturen naar de federale overheid dat elektronisch moeten doen. Toch als het om een overheidsopdracht gaat van meer dan 3.000 euro. Vandaag geldt de verplichte e-factuur maar vanaf 30.000 euro. Om vooral kleinere bedrijven over hun koudwatervrees te helpen, is een begeleidingscel in het leven geroepen. Want de e-factuur biedt hen alleen maar voordelen, zegt staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel: ze is sneller, goedkoper en milieuvriendelijker.