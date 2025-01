De Europese Commissie wil onze economie aanzwengelen door groene regels voor bedrijven te vereenvoudigen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het milderen van de rapporteringsverplichtingen rond CO2-uitstoot. Het is nog afwachten hoe het Europees Parlement en de lidstaten reageren op het plan. Maar volgens de Commissie is het verminderen van de regeldruk noodzakelijk om onze concurrentiekracht te versterken tegenover de VS en China