De Europese Commissie heeft vandaag haar voorstel uit de doeken gedaan over een digitale euro, een door de Europese Centrale Bank gegarandeerde digitale munt waarmee iedereen in de eurozone op een gemakkelijke manier moet kunnen betalen, online én offline. Er zal wel een limiet zitten op het bedrag. Volgens de Commissie is het niet de bedoeling dat de digitale euro cash geld zal vervangen en het is ook geen Big Brother-project zoals sommigen beweren, benadrukt ze.