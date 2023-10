EnergyVision gaat naar huis met de felbegeerde Trends Impact Award voor grote bedrijven. Die bekroont hun positieve impact op mens en milieu. EnergyVision plaatst al 9 jaar gratis zonnepanelen in binnen- en buitenland. De energie die daarmee wordt opgewekt, verkoopt EnergyVision aan de huiseigenaar, maar evengoed aan bedrijven of via het eigen laadpalennetwerk. EnergyVision ziet z’n omzet jaar na jaar fors toenemen.