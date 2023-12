De nieuwe nachttrein tussen Berlijn en Brussel is vanochtend voor de eerste keer in onze hoofdstad aangekomen, zij het met één uur vertraging. De ‘Nightjet’ – zo heet de trein – is een samenwerking tussen de Belgische, Franse, Duitse en Oostenrijkse spoorwegmaatschappijen. Die willen opnieuw een nachttreinnetwerk in Europa uitbouwen. Al is er nog veel werk aan de winkel om deze vorm van vervoer rendabel te maken.