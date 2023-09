In de Deense hoofdstad Kopenhagen is het eerste containerschip op groene methanol gedoopt. Het was de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen die de fles tegen de boeg mocht knallen. Het gaat om een klein schip, een feeder zoals ze dat noemen, waar containers van grote containerschepen naar worden overgeladen. Goed 2.100 standaardcontainers kunnen erop. Maar het schip mag dan klein zijn, op de weg naar koolstofneutraliteit is zijn belang groot.