In Duitsland zijn de fabrieksorders in juli met bijna 12 procent gezakt ten opzichte van een maand eerder. Dat is veel meer dan analisten hadden gedacht. De grootste economie van Europa kreunt onder de verzwakte vraag uit China. Maar Duitsland kampt nog met andere problemen. Met name een starre bureaucratie, die bovendien te weinig gedigitaliseerd is. Om dat te verhelpen, pakt Bondskanselier Scholz uit met een zogeheten ‘Duitslandpact’.