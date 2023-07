“Onze Schuldenbremse is onze goudstandaard”. Zo verdedigt minister van Financiën Christian Lindner de Duitse soberheidspolitiek, bij de voorstelling van de begroting voor 2024. “Alleen zo behouden we het vertrouwen van de financiële markten”, zegt hij. De Duitse staatsschuld is nochtans bijlange niet zo groot als die van ons land, Frankrijk of Italië. Maar die andere Europese lidstaten zouden ook beter een voorbeeld nemen aan Duitsland, vindt Lindner.