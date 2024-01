De Duitse economie is vorig jaar met 0,3 procent gekrompen. Zeker de particuliere consumptie ging achteruit. Maar ook het onzekere regeringsbeleid wogen en wegen door. Voor dit jaar is er niet onmiddellijk een heropleving in zicht. Dat zou betekenen dat Duitsland de eerste tweejarige recessie doormaakt sinds het begin van de jaren 2000.