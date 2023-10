Drukkerij Zenith Graphics, vooral bekend van de productie van nummerplaten, heeft een nieuwe vestiging geopend in Groot-Bijgaarden. Een investering van 10 miljoen euro. Het nieuwe gebouw is nodig om de snelle groei op te vangen. Gepersonaliseerd drukwerk op aluminium en op hoogwaardige zelfklevende materialen zit in de lift, niet in het minst in de autosector.