In de Antwerpse haven rolt DP World een investeringsplan uit van 200 miljoen euro. Dat moet de capaciteit van z’n containerterminal in het Deurganckdok met meer dan 1 miljoen containers verhogen. Dat is opmerkelijk, want door de groeivertraging dit jaar krimpt ook de containertrafiek. Maar DP World verwacht een heropleving.