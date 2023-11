In Bangladesh is al een derde dode gevallen bij protesten van textielarbeiders. Die voeren sinds vorige week hevig strijd voor hogere minimumlonen. Een aantal van de grote textielfabrieken moest er al de deuren sluiten. Ze leveren voor Westerse merken als H&M, Zara, Levi’s en Adidas. Dankzij een businessmodel dat gebaseerd is op spotgoedkope arbeid.