Je boodschappen aan huis geleverd krijgen, het is niet nieuw maar ons land hinkt wel achterop in vergelijking met onze buurlanden. Delhaize wil met een gloednieuw distributiecentrum in de Vorst, tegen Brussel, een inhaalbeweging maken. De retailer is nu al marktleider in thuislevering maar verwacht dat de sector sterk zal groeien. Voor de bouw van het nieuwe e-commerce centrum in Vorst gaat Delhaize een samenwerking aan met vastgoedinvesteerder Montea.