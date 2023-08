BEKIJK – De Croo wil burgers laten investeren in windmolens

Ook premier De Croo stelde vandaag een alternatief voor voor spaarders. Hij wil dat burgers mee kunnen investeren in windmolens. Dat zou een rendement moeten opleveren dat een stuk hoger ligt dan wat je op een spaarboekje kunt krijgen. En het zou tegelijk het draagvlak voor windmolens kunnen verhogen, zegt de premier, want nu is daar vaak protest tegen en dat vertraagt de vergunningsprocedures. De Croo deed het voorstel tijdens zijn voka-zomerstage bij de producent van windmolencomponenten ZF Wind Power in Lommel.