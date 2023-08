BEKIJK – ‘Dat Oekraïne en Rusland elkaars export kunnen treffen, is extra dimensie’

Voor het eerst heeft Oekraïne een Russische olietanker getroffen met een zeedrone. Oekraïne wil zo de bevoorrading van het Russische leger verzwakken: de tanker was op weg met olie voor de Russische krijgsmacht. Maar met het incident duikt de oorlog in Oekraïne een nieuwe fase in: de deur staat open om gewoon scheepvaartverkeer op de Zwarte Zee aan te vallen. Dat zorgt voor zenuwachtigheid op de internationale olie- en graanmarkt.