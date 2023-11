In de VS is een spectaculair einde gekomen aan een jarenlang onderzoek van het Amerikaanse gerecht tegen Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld. Topman en miljardair Changpeng Zhao zet een stap opzij en pleit schuldig op aanklachten over witwaspraktijken en het niet naleven van bankregels. Er hangt hem een miljoenenboete en celstraf boven het hoofd. Binace is ook bereid één van de grootste schikkingen ooit te betalen om niet langer vervolgd te worden.