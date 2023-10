Colruyt automatiseert volop. Vanaf vandaag zet de retailer twee zelfrijdende pallettrucks in om goederen te vervoeren in zijn distributiecentrum in Halle. Voor de ontwikkeling van de trucks heeft Colruyt samengewerkt met STILL, een bedrijf gespecialiseerd in logistieke oplossingen. Er zijn ondertussen plannen om de zelfrijdende pallettrucks op de markt te brengen.