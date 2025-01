In 2024 is de Chinese economie met 5 procent gegroeid, waarmee het de door de overheid gestelde doelstelling bereikt. Toch is die groei de laagste sinds 1990, met uitzondering van de coronajaren. En ook de toekomst oogt onzeker. Zo zouden de hoge handelstarieven, waar aankomend Amerikaans president Trump mee dreigt, de Chinese export stokken in de wielen kunnen steken. En dat is niet het enige probleem.