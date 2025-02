China beet vanochtend van zich af meteen na het ingaan van nieuwe Amerikaanse importtarieven op zijn goederen. Het voert op zijn beurt invoerheffingen van tien of vijftien procent in op enkele producten uit de VS, stelt exportbeperkingen in voor zeldzame metalen die cruciaal zijn voor Amerika’s hightech en neemt ook enkele Amerikaanse bedrijven in het vizier waaronder Google. Daarmee gaat de handelsoorlog tussen de twee machtsblokken een nieuwe fase in.