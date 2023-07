BEKIJK – Brouwerij Alken-Maes pompt 41 miljoen euro in zijn mouterij in Puurs-Sint-Amands

Brouwerij Alken-Maes, onderdeel van de Nederlandse bierreus Heineken, heeft in Puurs-Sint-Amands een nieuwe gerstdroger in gebruik genomen. Het gaat om een investering van zo’n 41 miljoen euro, bij Mouterij Albert, die op haar beurt een onderdeel is van Alken-Maes. De nieuwe gerstdroger, of eest in het vakjargon, is de vierde al in Puurs, en een van de grootste in zijn soort in de wereld. Met de investering wil Alken Maes niet enkel de productie verhogen, maar ook zijn CO2-voetafdruk drastisch doen dalen.