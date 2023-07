De Britse miljardair Joe Lewis, eigenaar van Premier League-club Tottenham Hotspur, is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens handel met voorkennis. Lewis heeft via zijn investeringsmaatschappij aandelen in meer dan tweehonderd bedrijven. Hij zou inside informatie over die bedrijven hebben doorgespeeld aan liefjes, vrienden en werknemers waardoor die nog snel aandelen konden kopen of verkopen voor de informatie publiek werd.