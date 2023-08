Nog tot en met donderdag is Johannesburg in Zuid-Afrika de locatie voor de 15de bijeenkomst van de BRICS-landen, waartoe ook Brazilië, Rusland, India en China behoren. De groeilanden eisen meer inspraak in de mondiale politiek, bijvoorbeeld in de Verenigde Naties. Ze wegen economisch immers al zwaarder dan de G7, de club van de 7 rijkste Westerse landen. De BRICS zijn het beu om door het Westen opzij geschoven te worden. Ze willen daarom ook af van de dollar als reservemunt.