Mobble uit Eeklo is op het Gala van de Gouden Baksteen van sectororganisatie Bouwunie uitgeroepen tot ‘Belofte van het Jaar’. Het jonge bedrijf bouwt modulaire houtskeletwoningen, die achteraf op het bouwterrein worden geplaatst. Die manier van bouwen kan een antwoord bieden op het tekort aan woningen in Vlaanderen. En is vooral duurzamer, sneller en goedkoper.