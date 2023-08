Door de afkoelende economie in China neemt ook de internationale vraag naar bouwmaterialen af. En dat is te merken aan de prijzen bij ons. Die stabiliseren voor baksteen, cement en beton. Voor plasticproducten en metalen daalt de prijs zelfs. Toch betekent dit niet dat een bouw- of verbouwproject in de nabije toekomst goedkoper wordt.