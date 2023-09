BNP Paribas Fortis heeft bijna 15 procent meer nettowinst geboekt in het voorbije halfjaar, dan in dezelfde periode in 2022. De bank is toch niet van plan op korte termijn de spaarrente op te trekken. Ook al zag ze ruim 6 miljard spaargeld wegvloeien naar de staatsbon op 1 jaar. Dat heeft CEO Michaël Anseeuw gezegd in de marge van de voorstelling van de halfjaarcijfers.