Inkt op basis van menselijke cellen waarmee we weefsels kunnen 3D-printen. Het heeft een hoog Frankensteingehalte, maar het eerste “proof of concept” is klaar. Gemaakt door BIO INX, een spin-off van de UGent en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, in samenwerking met vier Oostenrijkse bedrijven. Zo’n inkt voor weefsels bestond al, maar dan gemaakt met dierlijk materiaal, zoals gelatine van runderen. BIO INX maakt zijn inkt op basis van menselijke placenta.