De EU besliste onlangs dat het aandeel hernieuwbare energie tegen 2030 moet stijgen tot minstens 42,5 procent. Milieu-organisatie WWF ging na of de lidstaten die doelstelling halen met hun huidige plannen op vlak van windenergie. Wat blijkt? België is een goeie leerling, want ambitieuzer dan strikt nodig om z’n doel te halen. Maar dat is natuurlijk nog geen garantie dat we er ook effectief zullen geraken…