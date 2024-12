De Belgische paardensector krijgt een boost. Tijdens de 42e editie van Jumping Mechelen is vandaag de Belgian Horse Hub gelanceerd, een initiatief van de koepelorganisatie PaardenPunt Vlaanderen en de Vlaamse overheid. Dit nieuwe platform wil de hele Vlaamse paardensector, van fokkers tot trainers, internationaal in de kijker zetten en zo de positie van ons land als wereldspeler in de paardensport verder versterken.