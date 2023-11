Belgen ruilen het restaurant steeds vaker in voor de frituur of de snackbar. Dat blijkt uit een onderzoek van handelsfederatie Comeos. Sinds 2019, het jaar voor de coronapandemie, is eten op restaurant ruim 30% duurder geworden en is het aantal restaurantbezoeken met 10% gedaald. Ook broodjes voor de lunch kopen we nog veel minder dan vroeger. En we laten minder maaltijdboxen leveren.